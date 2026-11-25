Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Михайловское и Новоселовка Харьковской области.

В Сумской области поражены формирования механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вакаловщина, Катериновка, Коренек, Новая Слобода, Петровское Сумской области и города Сумы.

Противник потерял свыше 110 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Малеевка, Моначиновка, Нечволодовка, Осадьковка, Смородьковка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и 13 автомобилей.



Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерское, Веровка, Курицыно, Львовка, Михайловка, Нововикторовка, Новокриворожье и Сергеевка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское, Циково Днепропетровской области, Новоивановка, Новониколаевка, Новорозовка и Счастливое Запорожской области.

ВСУ потеряли до 220 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Кирово Запорожской области.

Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и пять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 863 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

674 самолета,

284 вертолета,

298 013 беспилотных летательных аппаратов,

672 зенитных ракетных комплекса,

31 771 танк и других боевая бронированная машина,

1 797 боевых машин реактивных систем залпового огня,

36 986 орудий полевой артиллерии и минометов,

78 013 единиц специальной военной автомобильной техники.