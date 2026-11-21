Россия в ответ на атаки БПЛА наносит мощные удары по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность Вооружённых сил Украины, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«На территории врага уничтожаются те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Вооружённых сил Украины. Это вызвано естественными причинами: военной необходимостью. Уничтожение тыловых объектов не только сопутствует разрушению инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность ВСУ, но и сказывается на всём киевском режиме, который от этого напрямую зависит. И чем больше будет уничтожено объектов инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ, тем быстрее специальная военная операция перейдёт к завершающей фазе», — подчеркнул Иванников.

Эксперт также отметил, что российские удары по западным регионам Украины, в частности по Львову, сегодня наносятся всё чаще, и объяснил, почему.

«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Нацисты прячутся в своих западных регионах, чтобы сохранить свою жизнь и благополучие. Туда же пытаются вывести стратегические предприятия, производящие ракеты и оборонные заказы для киевского режима. Но это не спасёт. Расплата за террористические атаки киевского режима неминуема, и в ближайшей перспективе такие удары будут только усиливаться», — заключил Иванников.

Ранее Минобороны РФ перечислило цели массированного удара по Украине 20 ноября.