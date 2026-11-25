Беспилотники ВСУ в ночь на 25 ноября атаковали Самарскую область. Местные жители слышали звуки от пролетавших мимо их домов дронов и автоматные очереди и взрывы.

Как сообщалось, массированная атака БПЛА обернулась гибелью одного человека и локальными перебоями в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры. Основные события развернулись в Самаре и Сызрани.

Как рассказала Светлана, обычно она даже сирен ночью никогда не слышала – до минувшей ночи.

«Я раньше даже сирены ночью не слышала, хотя налеты БПЛА были. А сегодня проснулась от грохота. Потом долго не могла уснуть», — поделилась женщина.

«Впервые рядом с моим домом пролетели несколько беспилотников. Звук был такой характерный – жужжали они», – отметила еще одна жительница Самары.

«Гремело сильно. Стекла в квартире тряслись. Такое уже было и не раз. И вот снова беспилотники прилетели», — рассказал Сергей.

Режим беспилотной опасности ввели в Самарской области 25 ноября около часа ночи — об угрозе жителям сообщили МЧС и руководство региона. Спустя час система оповещения сработала в Сызрани, где военные начали сбивать воздушные цели, а к половине пятого утра сирены зазвучали уже по всей Самаре.

Воздушную тревогу отменили только в 08:42. Глава региона Вячеслав Федорищев назвал минувшую ночь «настоящим испытанием» и уточнил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили свыше 145 беспилотников.

Не обошлось без тяжелых последствий на земле. Федорищев подтвердил гибель одного жителя региона и пообещал оказать всю возможную помощь семье. На отдельных территориях региона были зафиксированы отключения электричества. Власти продолжают собирать информацию о повреждениях, работает оперативный штаб.

Как сообщалось, в Куйбышевском районе Самары отменили занятия первой смены во всех школах.

Ранее в Минобороны проинформировали, что силы ПВО за ночь уничтожили 305 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.