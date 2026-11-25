Силы ПВО и мобильные огневые группы отражали массированную атаку беспилотников на Самару ночью и ранним утром 25 ноября. Об этом в «Максе» сообщил глава города Иван Носков, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.

В Куйбышевском районе отменили занятия первой смены во всех школах. Не будут работать школы №24, 74, 105, 129, 140, а также корпус школы №177 на Новокуйбышевском шоссе. Изменения затронули и детские сады № 466, 350 и 96. Их перевели на режим дежурных групп.

Родителей предупредили об изменениях через чаты. Если ребенка уже привели в образовательное учреждение, сотрудники примут его и обеспечат безопасность, однако учебные занятия проводиться не будут.