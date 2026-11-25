В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 305 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО уничтожены 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, российские военные уничтожили беспилотники ВСУ, атаковавшие Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Нижегородскую, Пензенскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тамбовскую, Ульяновскую области.

Атака украинских дронов отражена также в Краснодарском крае.

Ранее стало известно о гибели мужчины от ранений, полученных при атаке БПЛА в Белгороде.