Вооруженные силы Украины усилили атаки в районе Дружковки и Доброполья в ДНР, армия РФ продолжает их отбивать, обстановка довольно напряженная. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

«У Доброполья и Дружковки обстановка достаточно серьезная. Противник сейчас стал очень активным, стал атаковать наши боевые позиции и наши прифронтовые города. Видимо, ВСУ получили подкрепление в виде беспилотных систем. Активность фиксируется на ряде участков в последние дни», — сказал Гагин.

Он отметил, что армия РФ отбивает атаки противника.

На Добропольском направлении, по данным военкоров, идет продвижение к югу от Сергеевки. Продолжаются тяжёлые бои за Новофёдоровку. Есть продвижение на север западнее Белозёрского, идут сражения у Нововодяного.

Накануне стало известно, что российские морпехи взяли в плен четырех военнослужащих украинской диверсионно-разведывательной группы, обнаруженной на добропольском направлении. На допросе они жаловались, что оказались в рядах ВСУ из-за преследований сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

На Дружковском направлении, по сообщениям с мест, российские штурмовые группы вышли к южным окраинам Николайполья и пытаются закрепиться. Сообщается также о продвижении в Веролюбовке.