29 ноября 2026 года — воскресенье, выходной день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.

Второй выходной день недели — особенный: в России отмечают День матери. Это хороший повод позвонить или навестить самого близкого человека, сказать ему теплые слова и просто провести время вместе. Впереди новая рабочая неделя, так что не спешите.

​​Какой церковный праздник сегодня, 29 ноября 2026 года

Православные вспоминают апостола и евангелиста Матфея, а также праведного Фулвиана, князя Ефиопского, во Святом Крещении Матфея. Матфей был мытарем, но по слову Христа оставил все и последовал за Ним, став одним из двенадцати апостолов и автором первого Евангелия. В этот день также совершается память преподобномученика Филумена Святогробца. Продолжается Рождественский пост: разрешена пища с растительным маслом, рыба.

Левий Матфей был современником Иисуса, одним из самых приближенных учеников Христа. Фото: ru.wikipedia.org

В народном календаре 29 ноября — Матвеев день. Считалось, что погода в этот день предсказывает характер предстоящей зимы. Оттепель, которую называли «зима потеет», предвещала суровые зимние холода. Сильный ветер сулил вьюги и метели до Николы Зимнего (19 декабря). Низкие облака — к стуже. А снег, выпавший 29 ноября, как правило, лежал до весны.

Что нельзя делать 29 ноября: по народным поверьям, не стоит надевать вещи наизнанку — это к неудаче. Нельзя свистеть в доме — иначе не избежать нашествия тараканов и пылевых клещей. Не стоит сидеть на столе — это к несчастью. Разговаривать с кем-то через порог — к ссоре, а делать покупки, особенно одежды, — к ссорам в доме.

Согласно правилам Типикона, Рождественский пост по степени строгости — умеренный. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

​​Какие праздники отмечаются 29 ноября 2026 года

День матери в России — праздник, учрежденный в 1998 году указом президента. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Символ праздника — незабудка. В этот день принято поздравлять мам, дарить им цветы и подарки, говорить теплые слова.

Также 29 ноября отмечают праздники:

День работника свеклосахарной отрасли России,

Международный день Библии,

Международный день солидарности с палестинским народом,

Международный день ягуара,

Международный день женщин-правозащитников.

Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.

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​​Кто отмечает именины 29 ноября 2026 года

По православным святцам в этот день именины отмечают:

​Кто из известных людей родился 29 ноября

1718 — князь Александр Голицын, российский генерал-фельдмаршал .

. 1879 — Николай Крылов, русский советский математик и физик, академик АН СССР .

. 1905 — Гавриил Троепольский, русский советский писатель-прозаик, драматург и сценарист .

. 1906 — Роман Кармен, советский кинорежиссер-документалист , сценарист, фронтовой кинооператор, народный артист СССР .

кинорежиссер-документалист . 1924 — Валентина Ермакова, актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР .

. 1930 — Нина Гребешкова, советская и российская киноактриса .

. 1938 — Владимир Голованов, советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1964) .

. 1948 — Олег Долматов, советский футболист и российский футбольный тренер .

. 1965 — Александр Вершинин, актер театра и кино, народный артист России .

актер театра . 1966 — Алла Духова , советский и российский хореограф, основательница балета «Тодес» .

. 1966 — Евгений Миронов , советский и российский актер, народный артист РФ .

. 1977 — Мария Петрова, российская фигуристка, чемпионка мира (2000) и Европы (1999, 2000).

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​​Прогноз погоды на 29 ноября 2026 года

29 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура составит от −6 до −4 °C, местами до −9 °C. Днем воздух прогреется до −5...–3 °C. Воскресенье станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее. Прогноз погоды в Москве на 29 ноября.

​​Магнитные бури 29 ноября 2026 года

29 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность бурь составляет около 15%, индексы держатся в пределах зеленого уровня. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.

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​​Что приготовить на ужин 29 ноября: рецепт дня

В День матери хочется порадовать самого близкого человека. Приготовьте что-нибудь домашнее и согревающее — например, рыбу под маринадом. Пошаговый рецепт. А если мама рядом, лучший подарок — приготовить ее любимое блюдо вместе.

​​Календарь дачника на 29 ноября 2026 года

29 ноября 2026 года Луна убывает и находится во Льве — неплодородном знаке. Займитесь просушкой и ремонтом: проверьте и просушите инвентарь, приведите в порядок парники и теплицы, подправьте крепления и укрытия. Календарь дачника на каждый день.

В последнее воскресенье ноября в 2026 году в России отмечается День матери. Праздник официальный, и в то же время тёплый, семейный. Фото: istockphoto.com

​​Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2026 года

Воскресенье проходит на фоне убывающей Луны во Льве. День благоприятен для отдыха и общения с близкими, особенно с мамами — звезды располагают к теплым семейным встречам. Хорошее время для того, чтобы завершить неделю без спешки и подготовиться к новой рабочей неделе. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.

​​Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос

29 ноября — один из лучших дней ноября для стрижки и ухода за волосами. Лунный календарь рекомендует посвятить этот день процедурам для блеска и гладкости, а также обновлению прически. Если хотите освежить образ перед новой неделей — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.

Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на воскресенье, находятся под влиянием Солнца. Считается, что в эту ночь людям могут сниться яркие образы, связанные с самореализацией, творчеством и признанием. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.

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