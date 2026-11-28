29 ноября 2026 года — воскресенье, выходной день. Следите за событиями вместе с нами: последние новости России и мира, сводка СВО и все о спецоперации на Украине, хроника происшествий и поиски пропавших людей, эксклюзивные фото и видео — все это на сайте aif.ru, а также в MAX, ВК, Одноклассниках и Telegram.
Второй выходной день недели — особенный: в России отмечают День матери. Это хороший повод позвонить или навестить самого близкого человека, сказать ему теплые слова и просто провести время вместе. Впереди новая рабочая неделя, так что не спешите.
Какой церковный праздник сегодня, 29 ноября 2026 года
Православные вспоминают апостола и евангелиста Матфея, а также праведного Фулвиана, князя Ефиопского, во Святом Крещении Матфея. Матфей был мытарем, но по слову Христа оставил все и последовал за Ним, став одним из двенадцати апостолов и автором первого Евангелия. В этот день также совершается память преподобномученика Филумена Святогробца. Продолжается Рождественский пост: разрешена пища с растительным маслом, рыба.
В народном календаре 29 ноября — Матвеев день. Считалось, что погода в этот день предсказывает характер предстоящей зимы. Оттепель, которую называли «зима потеет», предвещала суровые зимние холода. Сильный ветер сулил вьюги и метели до Николы Зимнего (19 декабря). Низкие облака — к стуже. А снег, выпавший 29 ноября, как правило, лежал до весны.
Что нельзя делать 29 ноября: по народным поверьям, не стоит надевать вещи наизнанку — это к неудаче. Нельзя свистеть в доме — иначе не избежать нашествия тараканов и пылевых клещей. Не стоит сидеть на столе — это к несчастью. Разговаривать с кем-то через порог — к ссоре, а делать покупки, особенно одежды, — к ссорам в доме.
Какие праздники отмечаются 29 ноября 2026 года
День матери в России — праздник, учрежденный в 1998 году указом президента. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Символ праздника — незабудка. В этот день принято поздравлять мам, дарить им цветы и подарки, говорить теплые слова.
Также 29 ноября отмечают праздники:
- День работника свеклосахарной отрасли России,
- Международный день Библии,
- Международный день солидарности с палестинским народом,
- Международный день ягуара,
- Международный день женщин-правозащитников.
- Для поздравления можно скачать открытки на любой праздник.
Кто отмечает именины 29 ноября 2026 года
По православным святцам в этот день именины отмечают:
Кто из известных людей родился 29 ноября
- 1718 — князь Александр Голицын, российский генерал-фельдмаршал.
- 1879 — Николай Крылов, русский советский математик и физик, академик АН СССР.
- 1905 — Гавриил Троепольский, русский советский писатель-прозаик, драматург и сценарист.
- 1906 — Роман Кармен, советский кинорежиссер-документалист, сценарист, фронтовой кинооператор, народный артист СССР.
- 1924 — Валентина Ермакова, актриса театра и кино, театральный педагог, народная артистка СССР.
- 1930 — Нина Гребешкова, советская и российская киноактриса.
- 1938 — Владимир Голованов, советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион (1964).
- 1948 — Олег Долматов, советский футболист и российский футбольный тренер.
- 1965 — Александр Вершинин, актер театра и кино, народный артист России.
- 1966 — Алла Духова, советский и российский хореограф, основательница балета «Тодес».
- 1966 — Евгений Миронов, советский и российский актер, народный артист РФ.
- 1977 — Мария Петрова, российская фигуристка, чемпионка мира (2000) и Европы (1999, 2000).
Прогноз погоды на 29 ноября 2026 года
29 ноября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура составит от −6 до −4 °C, местами до −9 °C. Днем воздух прогреется до −5...–3 °C. Воскресенье станет по-настоящему зимним днем — одевайтесь теплее. Прогноз погоды в Москве на 29 ноября.
Магнитные бури 29 ноября 2026 года
29 ноября геомагнитная обстановка ожидается спокойной. Вероятность бурь составляет около 15%, индексы держатся в пределах зеленого уровня. Метеозависимым людям можно провести день в привычном режиме. Магнитные бури сегодня по часам.
Что приготовить на ужин 29 ноября: рецепт дня
В День матери хочется порадовать самого близкого человека. Приготовьте что-нибудь домашнее и согревающее — например, рыбу под маринадом. Пошаговый рецепт. А если мама рядом, лучший подарок — приготовить ее любимое блюдо вместе.
Календарь дачника на 29 ноября 2026 года
29 ноября 2026 года Луна убывает и находится во Льве — неплодородном знаке. Займитесь просушкой и ремонтом: проверьте и просушите инвентарь, приведите в порядок парники и теплицы, подправьте крепления и укрытия. Календарь дачника на каждый день.
Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2026 года
Воскресенье проходит на фоне убывающей Луны во Льве. День благоприятен для отдыха и общения с близкими, особенно с мамами — звезды располагают к теплым семейным встречам. Хорошее время для того, чтобы завершить неделю без спешки и подготовиться к новой рабочей неделе. Что ждет сегодня все знаки зодиака — читайте в подробном астропрогнозе.
Лунный календарь: стрижка, окрашивание волос
29 ноября — один из лучших дней ноября для стрижки и ухода за волосами. Лунный календарь рекомендует посвятить этот день процедурам для блеска и гладкости, а также обновлению прически. Если хотите освежить образ перед новой неделей — самое время записаться к мастеру. Лунный календарь красоты.
Обратите внимание и на то, что сны, которые снятся в ночь на воскресенье, находятся под влиянием Солнца. Считается, что в эту ночь людям могут сниться яркие образы, связанные с самореализацией, творчеством и признанием. Сверьте свои сны с нашим сонником и узнайте, что вас ждет.
Также вы можете скоротать день или вечер с нашим проектом игры онлайн.