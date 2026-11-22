Начало недели может оказаться непростым для всех знаков зодиака. Поэтому важные решения, крупные покупки, серьезные переговоры и масштабные начинания лучше перенести. Но после четверга ситуация постепенно начнет меняться в лучшую сторону, а для многих звезды подготовили приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Овен

Представителей знака Овен на этой неделе могут удивить собственные перепады настроения: утром вы полны энтузиазма, а вечером внезапно хочется отменить все планы и никого не видеть. Причем объективных причин для этого может не быть. Постарайтесь не наломать дров в подобных ситуациях. Во вторник и среду займитесь незавершенными делами. Если оставить их на потом, они рискуют превратиться в постоянный источник раздражения. В четверг не принимайте чужое мнение за готовую инструкцию к собственной жизни. Даже советы от близких требуют проверки. В пятницу появится возможность попробовать себя в новом направлении — это может принести не только признание, но и дополнительный доход. В выходные лучше отказаться от критики — даже совершенно безобидное замечание может спровоцировать ссору.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Телец

На этой неделе результат будет напрямую зависеть от настойчивости Тельцов. Мелкие препятствия никуда не исчезнут сами, но при последовательном подходе окажутся не такими серьезными, чем казалось поначалу. Во вторник продолжайте добиваться своего, даже если несколько раз столкнулись с отказом. В среду вы сможете одновременно продвинуться сразу в нескольких направлениях, особо перспективными окажутся вопросы личной жизни. В четверг возможен неожиданный бонус, дополнительная выплата или интересное предложение о работе с более высокой зарплатой. Если во второй половине недели появится возможность отправиться в поездку, не отказывайтесь — дорога подарит не только впечатления, но и полезное знакомство. В выходные дни не форсируйте события. Иногда лучший способ получить желаемое — перестать его активно добиваться.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Близнецы

Близнецам потребуется собранность — неделя может преподнести несколько неожиданных ситуаций, и многое будет зависеть от того, насколько быстро вы сможете принять решение. В понедельник не отказывайтесь от поддержки друзей: взгляд со стороны окажется полезнее, чем кажется. В среду возможен неприятный эпизод с коллегой или скандал на работе. В четверг близкие потребуют внимания, причем именно в тот момент, когда появится возможность устроить романтическое свидание. Придется делать выбор. Пятница подходит для возвращения долгов и завершения финансовых обязательств. Выходные лучше провести в спокойной обстановке за любимым занятием. Если возникнет тревожное настроение, составьте список — чего вы достигли в этом году. Не забывайте похвалить себя — вы сделали больше, чем привыкли замечать.

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Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Рак

У Раков на этой неделе может появиться много интересных идей, особенно связанных с творчеством, работой и дополнительным заработком. Но вместо хаотичных попыток успеть все, постарайтесь выбрать один наиболее реалистичный вариант. Именно он начнет приносить результаты. Во вторник не позволяйте тревожным мыслям управлять вашим поведением. Не выясняйте отношения с близкими или коллегами на эмоциях. В среду проведите время с любимым человеком, это поможет сохранить мир в вашей паре. Четверг будет очень насыщенным. События могут развиваться очень быстро — спокойствие поможет избежать лишних ошибок.

Выходные подходит для отдыха на природе, это поможет восстановить силы и эмоциональный баланс.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Лев

На этой неделе Львам будет непросто справляться с нетерпением. Захочется добиться всего и сразу, но спешка может стать главным препятствием на пути к цели. Не стесняйтесь обращаться за советом и принимать помощь. Во вторник особо тщательно подбирайте слова. Резкая критика может обидеть человека гораздо сильнее, чем вы предполагаете, а дипломатия позволит добиться своего без конфликта. В четверг откроется новая профессиональная перспектива или появится способ увеличить доход. Присмотритесь к предложениям, которые сначала кажутся слишком непривычными.

Пятница может принести приятный сюрприз, но будьте готовы и к тому, что планы неожиданно изменятся.

Выходные благоприятны для любви: свидание или новое знакомство способны подарить яркие эмоции.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Дева

Для представителей знака Дева успех этой недели во многом будет зависеть от внутреннего состояния. Даже хорошие обстоятельства не принесут желаемого результата, если вы будете постоянно уставшими и раздраженными. Сон, питание и разумное распределение нагрузки сейчас особенно важны. Не экономьте время на восстановлении. В первой половине недели полезно получать новые знания и больше общаться. Интересный разговор может подсказать решение рабочей проблемы. В среду будьте осторожны с коллегами. Кто-то способен подвести вас или попытаться переложить на вас собственную ошибку. В четверг возможны сложности в личной жизни. Ревность партнера может привести к неприятной сцене, поэтому не давайте лишних поводов для подозрений. Выходные может пройти в спешке: опоздания, переносы и неожиданные изменения планов потребуют запасного сценария.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Весы

Весам неделя обещает немало позитивных событий, однако высокий темп потребует внимательного отношения к собственному здоровью. Не пытайтесь быть одновременно лидером, спасателем и человеком, который успевает все. Среда подходит для исправления старых ошибок. Это также хороший момент, чтобы восстановить отношения с человеком, с которым у вас давний конфликт. В четверг обстоятельства могут неожиданно затормозить важное дело. Не обязательно продолжать бороться любой ценой. Оцените ситуацию и решите, что сейчас выгоднее: продолжить давление или взять паузу. В пятницу сохраняйте умеренность во всем. Не провоцируйте окружающих и не принимайте решений на эмоциях. Выходные посвятите полноценному отдыху: парк, лес, прогулка за городом позволят вам быть ближе к природе.

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Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Скорпион

Скорпионам расслабиться в ближайшие дни вряд ли удастся. Вам будут постоянно подбрасывать новые задачи, а рабочий график может оказаться значительно плотнее обычного. Вторник будет особенно активным: не пропускайте приемы пищи и не пытайтесь существовать исключительно на кофе и силе воли. В среду не перегружайте себя дополнительными обязательствами. Выберите главное и сосредоточьтесь именно на нем.

Пятница подходит для встречи с друзьями или любимым человеком. Даже короткое свидание после работы способно значительно улучшить настроение.

В выходные возможны разочарования, но не воспринимайте их как поражение. Ошибка — тоже опыт, который пригодится в будущем. И не верьте слухам, особенно если они касаются отношений или возможной измены. Прежде чем 1f1b делать выводы, убедитесь в фактах.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Стрелец

Стрельцам неделя может подарить новые знакомства, приятные встречи и романтические эмоции. Но чрезмерная эмоциональность способна испортить даже самый многообещающий контакт. Внимательное отношение к собеседнику поможет сделать знакомство гораздо перспективнее. В первой половине недели вы можете оказаться в центре событий. Будьте собранны и следите за тем, что происходит вокруг. В четверг творческая идея способна неожиданно принести деньги или профессиональное признание. Не стесняйтесь предлагать нестандартные решения. Пятница — хороший день для обучения: мастер-класс, новый курс, иностранный язык, профессиональный навык или творческое занятие могут впоследствии принести ощутимую пользу.

В выходные вы сможете перейти на новый уровень отношений, но только если перестанете говорить намеками и скажете любимому человеку все, что думаете на самом деле.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Козерог

Козерогам предстоит неделя исправления старых ошибок. Это касается не только работы, но и личных отношений. Там, где недавно осталась недосказанность, сейчас появляется шанс сгладить конфликт. В первой половине недели чередуйте работу и отдых. Постоянное напряжение снизит продуктивность, даже если вам кажется, что вы способны выдержать его без последствий. Среда принесет неожиданные встречи. Среди них могут оказаться как неприятные контакты, так и люди, способные оказать серьезную помощь. Во второй половине недели подумайте, где еще можно применить свои знания и способности. Дополнительный заработок или новый профессиональный проект могут оказаться ближе, чем вы предполагаете.

В выходные возможны эмоциональные перепады и ощущение одиночества. Не закрывайтесь в себе. Совместное время с семьей поможет вернуть ощущение стабильности.

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Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Водолей

Водолеям звезды рекомендуют на этой неделе всеми способами избегать открытых конфликтов. Даже если вы уверены в своей правоте, выяснение отношений сейчас способно принести больше проблем, чем пользы. Во вторник может появиться человек из прошлого. Подумайте, прежде чем возвращать в жизнь отношения, которые когда-то уже принесли проблемы. Среда подходит для занятий, которые заряжают энергией. Прогулка, спорт, творчество, встреча с позитивными людьми помогут восстановить настроение. В четверг ситуация, которая давно тревожила вас, может разрешиться практически без вашего участия. В субботу не делайте поспешных выводов о том, что вас недооценивают или не уважают ваши интересы. Подобные мысли легко перерастут в конфликт. Воскресенье посвятите близким. Возможно, кому-то из них сейчас необходимы ваше внимание и поддержка.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года для знак зодиака Рыбы

Рыбам предстоит эмоционально насыщенная неделя. Чувства могут оказаться настолько сильными, что начнут мешать рационально оценивать происходящее. Поэтому главный инструмент ближайших дней — дисциплина. Старайтесь придерживаться намеченного распорядка. Не позволяйте социальным сетям и бесконечному потоку сообщений забирать время, которое можно потратить на действительно важные дела. Во вторник появятся новые задачи. Не пугайтесь увеличившегося объема работы: если расставить приоритеты, вы справитесь. В среду направляйте энергию только на главное. Не распыляйтесь на мелкие просьбы и второстепенные конфликты.

Во второй половине недели особенно полезны проверенные способы действий. Пятница и суббота должны стать днями заботы о себе. Сон, спокойный отдых, любимая музыка или хобби помогут вернуть внутреннее равновесие.