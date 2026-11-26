Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отреагировал на заявления генсека НАТО Марка Рютте, сравнившего потери России за период спецоперации на Украине с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны.

Шойгу подчеркнул, что озвученные Рютте цифры взяты с потолка, и напомнил о используемых США методах во время Вьетнамской войны, о которых генсек альянса стыдливо умолчал.

«В результате спровоцированного американцами конфликта погибли порядка 3,4 млн вьетнамцев, из которых свыше 2 млн – мирные жители. В соседних Лаосе и Камбодже убито еще порядка 400 тыс. человек. Видимо, население данных стран представитель европейского «цветущего сада» за людей не считает», – отметил секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что американцы сбросили на государства региона почти 7,5 млн тонн бомб, что значительно больше, чем все стороны Второй мировой войны вместе взятые. Кроме того, США применяли в ходе войны высокотоксичное вещество «агент оранж». От его распыления пострадало от 2 до 5 млн человек. Последствия тех химических атак жители региона ощущают до сих пор.

Шойгу также напомнил Рютте, что жертвами 20-летней оккупации западниками Афганистана стали свыше 200 тыс. человек.

Манипуляции с цифрами Шойгу назвал излюбленным инструментом Запада. Он добавил, что мифическими «успехами» украинских неонацистов НАТО стремится доказать «эффективность» своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта.

«Однако накачка деньгами не спасет киевскую хунту, цели СВО будут достигнуты», – подчеркнул секретарь СБ РФ.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО регулярно совершает провокации у границ России.