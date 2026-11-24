Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о необходимости готовиться к возможной войне, тащит Европу в могилу. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Андрей Колесник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал готовить граждан, бизнес и местные администрации к возможной войне. По его словам, странам альянса следует как можно быстрее повысить свои военные расходы до 5% ВВП.

«В Польше, например, и еще некоторых странах Европы людям уже раздают противорадиационные таблетки, чтобы они были под рукой у жителей. То есть, в Европе не просто готовятся к расширению конфликта, а к ядерному конфликту... Зачем этот конфликт нужен Европе? Они решили с помощью Зеленского покончить со своим существованием? Собственно, для чего втягивать весь земной шар в конфликт? Не думаю, что они спрашивали мнение у населения, хотят ли люди втягивания в конфликты», — сказал Колесник.

Он отметил, что НАТО может попытаться спровоцировать конфликт не только в Ливии, но и в Балтийском море.

«Балтийское море - это сейчас одна из самых напряженных точек, — добавил Колесник.

Он подчеркнул, что Европа, разжигая ядерный конфликт, не осознает, что не сможет в нем выжить.

«Не знаю, может, Рютте или смертельно болен, и поэтому решил всех потянуть в мировой конфликт, или он сошёл с ума. Других объяснений, зачем он говорит о подготовке к войне, у меня нет. Рютте тащит Европу в могилу. Но никто не спросил население, надо это им или нет», — подытожил собеседник aif.ru.