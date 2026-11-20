Встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским не принесла хоть сколько-нибудь стоящих результатов для Украины, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя итоги саммита в Европе, заявил, что Владимир Зеленский соврал, сказав, что участники «коалиции желающих» якобы поддержали вступление Украины в НАТО. Он обратил внимание, что речь шла лишь о гарантиях безопасности и продолжении поддержки Украины.

«Встреча "коалиции желающих" принесла мало чего содержательного, кроме запроса Зеленского дикой суммы в размере 115 млрд долларов в год, которые ему нужны якобы на продолжение сопротивления. Это, пожалуй, единственное, что содержательного можно вынести из этой встречи. У Европы таких денег нет, она их не даст, а даст заверения в поддержке и прочее, но не денег», — сказал Данилин.

Политолог добавил, что Зеленский на встрече в Берлине снова продемонстрировал недоговороспособность в вопросе урегулирования конфликта.

Издание Politico писало ранее, что «коалиция желающих» в последнее время сталкивается с потерей позиций на фоне ослабления политического авторитета руководителей трех основных стран объединения — Франции, Германии и Великобритании.