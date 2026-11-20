В Киеве опасаются, что если на французских выборах победят глава фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен либо лидер левых из «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, то единая позиция Европы по поддержке Украины будет подорвана. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на анонимного представителя украинских властей.

Издание приводит слова этого чиновника о вероятном исходе голосования во Франции: по его словам, в финансовой помощи Париж никогда не входил в десятку лидеров, однако именно подрыв европейского консенсуса стал бы по-настоящему серьёзной проблемой.

Politico также указывает: трое дипломатов из Европы обратили внимание на то, что в случае прихода к власти во Франции кого-то из этих кандидатов Европа может утратить «сильное политическое лидерство» при оказании военной помощи Украине.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй (если он потребуется) — на 2 мая. Среди фаворитов называется Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение». Её основным соперником считают Жан-Люка Меланшона — лидера крайне левой «Непокорившейся Франции», у которого есть все шансы выйти во второй тур.