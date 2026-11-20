Офицеров Службы безопасности Украины принуждали вносить деньги в качестве залога за генерала Сергея Дуку. Об этом заявил бывший сотрудник Главного управления разведки, полковник СБУ Роман Червинский в интервью Radio NV.

«Я знаю конкретные случаи, когда офицеров СБУ принуждали вносить деньги за генерала Дуку», — сказал Червинский.

Дело «Карфаген» касается расследования в отношении высокопоставленных сотрудников СБУ. Сергей Дука является одним из фигурантов этого дела.

Ранее фигурант расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле Егор Буркин заявил, что обнародованные «пленки» отражают лишь пять процентов коррупционных схем на Украине.