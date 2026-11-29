Премьер-министр Италии Джорджа Мелони остро отреагировала на ситуацию вокруг операции украинских сил в порту Бенгази, и глава киевского режима Владимир Зеленский получил серьезное предупреждение.

Инцидент, о котором стало известно 27 ноября, показал, что терпение даже самых последовательных союзников Украины не бесконечно. Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, чем эта ссора грозит Киеву и почему Европа все чаще недовольна поведением Зеленского.

Напряженный разговор: что сказала Мелони

Напомним, 27 ноября правительственный Дворец Киджи сообщил, что Мелони провела телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого выразила обеспокоенность операцией украинских сил в порту Бенгази.

Зеленский и Мелони. Фото: Getty Images / Anadolu/Riccardo De Luca

Зеленский в ходе беседы опроверг собственное заявление и признал, что удар ВСУ не был согласован с западными союзниками Украины. Уточняется, что разговор был напряженным.

Источник Bloomberg сообщил, что атака на российские суда в Ливии охладила отношения Рима и Киева. Мелони заявила Зеленскому, что поддержка Украины не распространяется на действия, угрожающие безопасности Италии.

Агентство отмечает, что премьер была одним из последовательных сторонников Зеленского, однако ее реакция показывает, что раздражение после атаки не прошло.

Джинн, который перестал слушаться: метафора Межевича

Комментируя этот инцидент, Николай Межевич сравнил Зеленского с Джинном в волшебной бутылке, который перестал слушаться хозяев. По его мнению, Европейский союз, выращивая Зеленского, был уверен, что он будет послушным исполнителем воли Брюсселя, но этого не случилось.

«Европейская литературная традиция дала нам примеры неких биосоциальных существ, которые выходят из-под контроля своего создателя. У арабов такого не было. Джинны в бутылке или в кувшине всегда строго выполняли все указания своего владельца. Причем владелец может меняться, но Джинн всегда ему подчиняется. Европейский союз, выращивая Зеленского, был уверен, что последний будет рабом лампы, то есть Европы. А этого не случилось. И когда Мелони в осторожной форме предъявляет Зеленскому определенные претензии о безобразии в Средиземном море, он удивляется: “А кто она такая, чтобы мне высказывать свои недовольства?”» — пояснил эксперт.

Нарушение дипломатии и требования денег

Межевич подчеркнул, что Зеленский своими выходками нарушает нормы классической дипломатии.

«В Европе люди по-разному реагируют на Зеленского. И кто-то свою позицию не изменит только потому, что Зеленский воюет с русскими, что делает его в их глазах хорошим. При этом есть и другие: те, кто прекрасно понимает, что русских они победить не смогут, а тут еще им приходится терпеть оскорбления непонятно от кого. Зеленский своими выходками нарушает нормы классической дипломатии. Эти нормы нарушают многие, достаточно посмотреть на то, что мы слышим из Таллина. Но то, что Зеленский в числе нарушителей не один, не освобождает его от ответственности. Зеленский еще и требует, в отличие от того же Таллина, десятки миллионов долларов или евро. Если все потраченные на Украину деньги вложили бы в экономику той же Эстонии, туда приезжали бы побираться на улицах швейцарцы и сингапурцы. Но в Эстонии ничего подобного нет. Государство еще и отнимает у своих, чтобы помочь Зеленскому», — пояснил эксперт.

Страх поражения и распугивание Европы

Межевич отметил, что это лишь один небольшой штрих в общей картине европейской помощи. По его словам, Зеленский страшно боится поражения и разгрома на линии боевого соприкосновения. Но он не видит еще одну опасность.

Бойцы ВСУ. Фото: Reuters

«Зеленский страшно боится поражения, разгрома на линии боевого соприкосновения. И правильно делает. Но он не видит еще одну опасность, то, что своим поведением он распугивает Европу. Но нас это, конечно, должно устраивать», — добавил специалист.

Европа устала от Зеленского

Таким образом, ссора с Мелони — это лишь одно из звеньев в цепочке растущего недовольства Европы поведением Зеленского. Политолог напомнил недавний инцидент с Трампом, когда Зеленский по-хамски отнесся и к нему.

Европа вкладывает большие деньги в Украину, а без этой помощи Зеленского ждет полное поражение. Однако чем дальше, тем очевиднее становится, что киевский режим воспринимает западную поддержку как должное, не считаясь с интересами самих союзников.

И чем громче звучат требования Зеленского, тем сильнее раздражение в европейских столицах. Вопрос лишь в том, когда терпение Запада окончательно иссякнет.