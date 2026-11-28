Комментарии спецпосланника президента США Джареда Кушнера о российском лидере Владимире Путине и роли Европы в украинском конфликте вызвали негативную реакцию среди европейских политиков и представителей Киева. Об этом сообщает Politico.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что позиция Кушнера якобы представляет серьезную угрозу для Украины, а также для безопасности и национальных интересов США. Он призвал заменить спецпосланников Дональда Трампа — Кушнера и Стива Уиткоффа. Его коллега Галина Янченко назвала зятя американского президента адвокатом России.

К критике присоединились и европейские сторонники Киева. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что Вашингтон не является беспристрастным посредником и, по его мнению, оказывает давление преимущественно на украинскую сторону. Председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман также отказалась считать Кушнера нейтральным участником переговорного процесса.

Поводом для реакции стало интервью спецпосланника главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру. В разговоре Кушнер назвал Путина гроссмейстером мировой политики, а конфликт на Украине охарактеризовал как прокси-войну, в которой Евросоюз финансирует и вооружает Киев для противостояния России.

Кроме того, представитель американской администрации отметил, что европейские страны и Украина не предложили альтернативу плану США. Он предусматривает достижение прекращения огня на основе разработки договоренностей о послевоенном устройстве.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются найти решение для урегулирования конфликта на Украине.