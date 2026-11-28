Премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в ярости из-за ситуации вокруг удара по порту Бенгази в Ливии, передает La Repubblica.

«Такое развитие событий становится проблемой для Джорджи Мелони. Премьер-министр в ярости», — говорится в материале.

Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Она предупредила, что Риму становится сложнее поддерживать Киев. Премьер-министр также попросила Владимира Зеленского информировать ее о подобных действиях, как и других партнеров.

Атака на порт произошла 22 ноября. Член Президентского совета Ливии Муса аль-Куни обвинил Киев в причастности к удару и выразил недопустимость подобных действий.

Ранее сообщалось, что в результате удара по порту Бенгази погибли двое военнослужащих Военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА).