Премьер-министр Италии Джорджа Мелони упрекнула Владимира Зеленского за включение итальянцев в базу украинского сайта «Миротворец»*. Профайлер, политолог Руслан Панкратов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем эта ссора чревата для Зеленского.

Напомним, по данным Il Fatto Quotidiano поводом для упрека стало включение в базу «Миротворца» вице-премьера Италии, лидера партии правящей коалиции «Лига» Маттео Сальвини. Он ранее пригрозил заблокировать дальнейшую военную помощь Киеву, если не получит извинений от Зеленского.

Уточняется, что перед публичным выступлением Сальвини сообщил о своем недовольстве Мелони, которая передала его претензии Зеленскому.

Незадолго до этого между Мелони и Зеленским на полях неформального саммита Евросоюза в Дублине произошел еще один неприятный момент. Во время приветствия на слова Мелони о том, как давно они не виделись, глава киевского режима сухо ответил: «Ты же этого не хотела».

«Зеленский начал встречу в Дублине с колкости. Можно назвать это шуткой, но для лидера страны, который тут же просит Италию помочь с противовоздушной обороной, это дипломатическое хамство. Публично изображать партнёра так, будто тот ещё и обязан ему всем. Теперь Берлин. Мелони справедливо выдвинула претензию и назвала неприемлемым появление итальянских политиков в базе “Миротворца”. В Киеве предпочли объяснить это тем, что сайт якобы не имеет официального статуса, и заодно назвали неуместным использование его публикаций для нагнетания напряжённости. Это удобная отписка. Рим спрашивал не о том, кому принадлежит сайт, а о том, как Киев относится к публичному клеймению итальянских выборных политиков и публикации их персональных данных», - подчеркнул эксперт.

Панкратов отметил, что с украинского сайта имя итальянского политика все же убрали.

«Имя Сальвини, находившееся в базе с 2017 года, исчезло, а данные депутатов “Движения пяти звёзд” остались. Это не доказывает, что Киев распорядился удалить запись. Но контраст красноречив: вице-премьер, который может осложнить продление поставок, из списка исчез, а для остальных ничего не изменилось», - добавил специалист.

По данным итальянской газеты Stampa, Маттео Сальвини внесли в базу украинского сайта «Миротворец» в апреле 2017 года. Однако он узнал о своем присутствии в списке только в ноябре 2026 года.

Ранее стало известно, что Макрон, Мелони и Мерц попали в скандал в Анкаре.

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