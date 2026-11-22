Зеленский продолжает хамить американскому лидеру Дональду Трампу. На этот раз он предъявил претензии из-за отсутствия помощи с системами ПВО. Зеленский посетовал, что США поддерживают Израиль, передавая ему различные виды вооружений, обделяя Украину.

«Если говорить объективно, у Украины сейчас есть большая проблема с ракетами. Однако громкие слова Зеленского связаны больше с политикой. Он заявляет о проблемах, чтобы дать повод демократам травить Трампа. То есть, это не столько требования непосредственно к Вашингтону, сколько провокация в отношении Трампа для того, чтобы демократы получили возможность в очередной раз укусить президента США.

По сути, он играет на стороне демократов», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта.