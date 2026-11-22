Вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от Владимира Зеленского официальных извинений после того, как его имя появилось в базе украинского сайта «Миротворец». В противном случае политик пригрозил выступить за прекращение дальнейших поставок вооружений Киеву, пишет издание Il Fatto Quotidiano.

Сальвини назвал действия ресурса «нацистскими» и призвал закрыть его. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила Зеленскому протест, охарактеризовав произошедшее как «неприемлемое» для итальянцев.

Посольство Украины в Италии заявило, что сайт «Миротворец» не представляет официальную позицию Киева. Однако, как пишет Il Fatto Quotidiano, публичных извинений от Зеленского на данный момент не последовало.

До этого в списках «Миротворца» оказались семь депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения 5 звезд».