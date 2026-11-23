Удары по железнодорожному хозяйству являются одной из самых важнейших составляющих уничтожения вражеской инфраструктуры. Мосты, порты, «железка» — основа любой военной логистики. Мосты, для начала в Киеве, выведены из строя. Они пока ещё стоят, но состояние их настолько критично, что обрушение может произойти в любое время. Для этого надо лишь несколько точных попаданий.

На море у Киева всё ещё хуже. В порты Украины, что на море, что на Дунае, не могут прорваться суда с военными грузами для ВСУ, отгруженными из арсеналов НАТО в Европе. С момента начала морской блокады уничтожено почти 250 всевозможных судов «чёрного флота НАТО», пытавшихся «посоревноваться» с российскими «Геранями» в Чёрном море. По последней информации, несколько часов назад поражён очередной сухогруз с партией вооружения и военной техники. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежесуточных сводках.

Ни рельсов, ни шпал

Но круче всего российские военные взялись за украинскую «железку». В Харькове — два депо, в Житомире — локомотив, в Каменском Днепропетровской области — два электровоза. Кривой Рог и Днепропетровск — по тепловозу в каждом. В Люботине Харьковской области «Герани» сожгли ж/д станцию и всё, что на ней в тот момент находилось: эшелоны с военным имуществом, несколько маневровых тепловозов, ремонтные мастерские, диспетчерский центр управления перевозками на харьковском участке. Также были поражены контактные сети и стрелочное хозяйство. По оценкам экспертов, восстанавливать повреждения придётся как минимум в течение нескольких недель. Осуществлять погрузку и выгрузку на станции, судя по всему, будет невозможно.

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Украина станет «колом»

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев отмечает, что, когда речь идёт о повреждении стрелочного хозяйства и центров управления дорожным движением, то это может остановить движение на длительные сроки. Машинистов электровозов, тепловозов найти можно, даже преклонных возрастов, а вот восстановить железнодорожное хозяйство в короткое время не получится.

«Это очень сильно повлияет на работу железной дороги», — объясняет Лебедев. При этом, по его мнению, такие удары имеют накопительный эффект, когда в результате достижения критической точки железные дороги встают на каком-то участке «колом» и запустить их работу крайне тяжело.

«Если количество повреждённой техники будет расти быстрее, чем возможности её ремонта и замены, это неизбежно отразится на устойчивости железнодорожных перевозок», — делает выводы Сергей Лебедев.

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Военные эксперты отмечают, что анализ открытых источников даёт примерную цифру уничтоженных локомотивов: электровозы, тепловозы и даже паровозы — более 600 единиц. Причём почти полтысячи были выведены из строя и уничтожены в 2026 году. Удары возмездия по украинской «железке» будут продолжаться. Это факт.