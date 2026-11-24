В «цветущем саду» Урсулы фон дер Ляйен вспыхнул самый настоящий мятеж. Причиной стали финансовые перспективы Европейского союза на ближайшие годы.

«Предложение неприемлемо»

Как сообщает Reuters, члены так называемой Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), а также примкнувшая к ним Австрия, выступили категорически против утверждения семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

В едином строю неожиданно оказались премьеры Словакии и Польши Роберт Фицо и Дональд Туск, чьи взгляды расходятся достаточно кардинально. Однако сейчас они сумели выработать согласованную позицию.

«Я буду очень твёрд и не приму ни одну версию бюджета ЕС, которая привела бы к росту цен на энергию, серьёзным социальным издержкам или ослаблению обороноспособности Польши и других стран восточного фланга», — приводит Reuters cлова Туска.

Роберт Фицо. Фото: Flickr.com/ Gage Skidmore

«Я могу сказать от имени всех пятерых: предложение, представленное господином Коштой в субботу, для нас неприемлемо», — объявил Фицо.

Ультиматум канцлера

Документ, представленный главой Евросовета Антониу Коштой, учитывал предложения, ранее выдвинутые Германией.

Проект бюджета «цветущего сада» был подвергнут сокращению на 204 миллиарда евро. В Германии считают, что для финансовой стабильности расходы нужно урезать еще больше.

Но есть нюанс — канцлер ФРГ Фридрих Мерц в начале ноября фактически предъявил ультиматум, потребовав обязательно включения в бюджет пункта по финансированию Украины в 2027 году и в последующий период.

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Немецкий политик хочет заставить членов ЕС взять обязательства о долгосрочном финансировании Киева, которые не будут поставлены под сомнение после выборов в ряде европейских стран. Речь идет о 100 миллиардах долларов.

Однако давление Мерца сейчас вызывает прямо противоположный эффект. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия категорически против — ведь им придется, по сути, грабить собственных граждан, заставляя их ужиматься, в то время как Киев будет получать колоссальные суммы.

Кнут есть, а пряники кончились?

Премьер Чехии Андрей Бабиш заметил: против Украины он ничего не имеет, но привязывание расходов на Киев к бюджету Европы делает эту финансовую повинность необратимой.

Это устраивает Германию, но совершенно не устраивает ее восточных соседей.

Фото: ru.freepik.com

«Я даже не могу себе представить, как, собственно, мы сможем каким-то образом о нем договориться», — заявил Бабиш.

Германия и европейские чиновники рассчитывают продавить недовольных до конца декабря. Однако на сей раз число «мятежников» существенно, а их настрой очень серьезный.

Принятие бюджета ЕС в нынешнем виде сулит странам не только ухудшение финансовой ситуации, но и политические кризисы. Жители тех же Чехии и Польши будут требовать ответа не от Урсулы фон дер Ляйен, а от собственных руководителей. Рисковать политическим будущим ради амбиций Мерца и комфорта Зеленского не хотят ни Туск, ни Бабиш, ни Мадьяр.

Что применит Еврокомиссия в отношении бунтарей — кнут или пряник — не очень понятно. Но канун Нового года в Европе обещает быть весьма жарким.