Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил приехать в Москву вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», - сказал Лукашенко в интервью журналу Le Point.

По мнению белорусского президента, такой формат переговоров был бы перспективным.

«Мы быстрее бы договорились», - сказал Лукашенко.

Напомним, Путин неоднократно заявлял, что Зеленский может приехать в российскую столицу, если заинтересован в диалоге. Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что российская сторона готова обеспечить главе киевского режима гарантии безопасности на время визита.

Отметим, на пресс-конференции в Германии Зеленский заявил, что хотел бы провести личную встречу с президентом РФ, однако в очередной раз отказался приезжать для этого в российскую столицу.