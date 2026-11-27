Латвия, возглавляя вместе с Великобританией «Международную коалицию дронов», уже поставила Вооруженным силам Украины десятки тысяч беспилотников для организации регулярных атак на территорию России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала Латвию подстрекателем конфронтации с Россией. Она обратила внимание, что официальная Рига открыто позиционирует себя в качестве одного из самых ярых союзников Украины.

По словам Захаровой, власти России не раз фиксировали случаи предоставления Латвией, а также другими прибалтийскими республиками своего воздушного пространства для пролета украинских БПЛА с целью нанесения ударов по российским объектам.

Ранее Захарова рассказала, что войска НАТО на учениях в Латвии отрабатывают боевые действия против России