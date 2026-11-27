Власти Латвии готовы принести в жертву экономику республики и безопасность ее населения, чтобы остаться форпостом провоцирования большого военного конфликта в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что правительство прибалтийской республики продолжает искать способы запретить транзит зерна. Данный вопрос Рига регулярно ставится перед Еврокомиссией. Ущерб Латвии от приостановки перевозок зерна из РФ может достигнуть 290 млн евро в год.

«Латвия готова принести в жертву собственную экономику, перспективы развития, благосостояние и безопасность своих граждан, лишь бы оставаться антироссийским плацдармом и форпостом для провоцирования большой войны в Европе», – констатировала Захарова.

Ранее Захарова обвинила Владимира Зеленского в попытках спровоцировать столкновение России и НАТО.