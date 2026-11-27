Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку Евросоюзом общего политического решения COP31. По её словам, Брюссель может остаться в истории в роли главного тормоза климатического процесса.

На сайте ведомства по итогам 31-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата был опубликован комментарий Захаровой.

«В результате КС-31 РКИК ООН преподнесла Брюсселю весьма поучительный урок: тот, кто превращает переговоры в кампанию по навязыванию собственных формулировок, рискует войти в историю не как лидер климатического процесса, а как его главный тормоз», — заявила Захарова.

Как пояснила дипломат, принятие общего политического решения — «Анталийского пакта» — было заблокировано ЕС. Предлогом стала недостаточная, по мнению Брюсселя, «амбициозность» документа, ведь в нём отсутствовало положение об отказе от ископаемого топлива. По оценке дипломата, для Брюсселя включение одной политически значимой формулировки оказалось важнее общего консенсуса.

Захарова также отметила, что реальные договорённости по Адаптационному фонду и реализации Парижского соглашения остались в тени заявлений западных СМИ о «недостаточности» итогов саммита. При этом там, где требуются конкретные действия — финансирование, передача технологий, поддержка развивающихся стран, — европейский энтузиазм «схлопнулся».

По её словам, ЕС спутал многосторонние переговоры с процедурой утверждения внутренних директив. Брюссель считает приемлемым лишь тот консенсус, с которым сам полностью согласен. Одновременно она дала высокую оценку турецкому председательству, которое проявило зрелый подход и ориентировалось на баланс интересов всех сторон.