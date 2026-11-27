Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ оставляет за собой право на решительные политико-дипломатические меры в ответ на конфронтационный курс Латвии.

«Оставляем за собой право на принятие ответных решительных мер политико-дипломатического характера для надежного обеспечения национальных интересов России и прав ее граждан», — приводятся слова Марии Захаровой на сайте российского МИД.

Об этом она заявила, когда отвечала на вопрос относительно планов властей Латвии по принятию «декларации о дерусификации», которая предполагает создание правовой основы для ограничения использования русского языка в публичном пространстве.

Ранее Мария Захарова прокомментировала блокировку Евросоюзом общего политического решения COP31. По словам дипломата, Брюссель может остаться в истории в роли главного тормоза климатического процесса.