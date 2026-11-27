Вице-президент SpaceX Чад Гиббс, курировавший развитие спутникового сервиса Starlink, покинул компанию после более чем 10 лет работы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее уведомление для сотрудников.

Письмо об уходе Гиббса в прошлую пятницу разослал глава проекта Starlink Майкл Николлс. Он поблагодарил коллегу за работу и упомянул о «заслуженной передышке».

На странице Гиббса в LinkedIn также появилась информация об уходе из SpaceX.

Гиббс отвечал за развитие мобильной связи Starlink, продажи услуг спутникового интернета и клиентскую поддержку.

Его уход произошел на фоне роста значения Starlink для бизнеса SpaceX. По данным Business Insider, за последние 6 лет сервис превратился из второстепенного проекта в один из основных источников дохода компании. В прошлом году на него пришлось более 60% выручки SpaceX.

Сейчас группировка Starlink насчитывает около 11 тыс. спутников. SpaceX планирует в ближайшие годы запустить еще 100 тыс. аппаратов. Кроме того, компания развивает проект мобильной связи и рассматривает возможность создания орбитальной сети из миллиона дата-центров.

25 ноября SpaceX с помощью своей ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту группу спутников по заказу Космических сил США, которая стала 4-й за месяц.