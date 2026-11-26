Президент Ирана Масуд Пезешкиан показал, как он следует призыву экономить энергию — на кадрах он работает в кабинете без света. Видео вызвало споры, но глава государства объяснил, что беречь ресурсы — его личная обязанность и ежедневный пример для всех.

Вместо громких призывов

В Иране продолжается энергетический кризис, и власти призывают граждан бережнее расходовать электричество, газ и тепло. Особенно остро вопрос стоит перед наступлением зимы, когда нагрузка на энергосистему возрастает. Президент Масуд Пезешкиан не ограничивается обращениями к населению — он демонстрирует, что готов следовать собственным рекомендациям.

Видеозапись из его кабинета опубликовала государственная телерадиовещательная корпорация. Корреспондент предложил зрителям взглянуть на рабочее место президента. Но вместо привычного парадного интерьера они увидели помещение почти без света. Репортаж снимали при выключенном освещении, и именно эта деталь привлекла внимание.

Некоторые иранские издания отнеслись к ролику резко критически. Одни упрекнули сотрудников президентской пресс-службы в том, что они не подсказали главе государства, как будет выглядеть такая съемка. Другие сочли темный кабинет и теплую одежду президента неудачным образом для страны, переживающей непростой период. В публикациях звучали опасения, что подобные кадры создают впечатление слабости. Однако сам Пезешкиан объяснил, что никакой специальной постановки не было. Он заявил, что просто не включает освещение там, где оно не требуется. По его словам, предотвращать избыточное потребление энергии — его обязанность, а экономия должна начинаться с собственного поведения.

«Как человек, который сам ест финики, может запрещать другим их есть?» — так представитель правительства Фатеме Мохаджерани ответила критикам президента. Она подчеркнула, что глава государства не просит граждан о том, чего не готов соблюдать сам. По ее словам, правительство принимает критику, но намерено продолжать политику разумного использования ресурсов, чтобы страна смогла пройти зиму. Вашингтон готовит удары по Тегерану. США и Иран снова будут воевать? Подробнее

Экономить призывают не только граждан

Пезешкиан говорит об энергосбережении уже несколько недель. На одном из заседаний правительства министр внутренних дел поднялся со своего места, чтобы выключить свет. Президент похвалил его: «Молодец». Этот эпизод также попал на видео и стал иллюстрацией того, что экономия должна стать частью повседневной работы государственных учреждений.

Позднее глава государства призвал ведомства рационально управлять энергопотреблением. Он заявил, что необходимо обеспечить страну достаточным количеством энергии и не допустить перебоев в работе производственных предприятий. Отдельно президент указал на трудности внутренней добычи газа и необходимость особенно внимательно расходовать топливо в холодные месяцы.

Пезешкиан рассказал и о бытовых ограничениях: по его словам, он не включает отопительные приборы даже дома и спит в пальто, оставаясь полностью одетым. Таким образом президент показывает, что готов разделить неудобства, к которым призывает подготовиться население. Европа будет гореть. Иран дал жесткий ответ на угрозы Вашингтона Подробнее

Энергетические трудности Ирана связаны с целым комплексом обстоятельств, включая последствия военного противостояния и ограничения на поставки. Перед зимой экономия становится для страны практической необходимостью. На этом фоне темный кабинет президента превратился в предмет политических споров, хотя сам Пезешкиан настаивает — он всего лишь не расходует электричество без нужды.