Страны Евросоюза планируют создать новую программу займов и грантов на десятки миллиардов евро, чтобы снизить зависимость Европы от США. Запустить её планируют во второй половине следующего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ещё 150 миллиардов евро?

Сегодня у ЕС существует программа Security Action For Europe (SAFE), в рамках которой страны объединения могут брать льготные долгосрочные кредиты, чтобы совместно покупать вооружение и развивать оборонную промышленность. Запущена программа SAFE была в мае 2025 года, изначально объём фонда составлял 150 млрд евро, однако к сентябрю этого года в пакете оставалось порядка 21 млрд евро. Новая программа, пишет Bloomberg, должна стать продолжением SAFE.

«Основное внимание страны ЕС уделяют техническим и логистическим ресурсам, которые позволят Европе вести масштабные конфликты, с которыми сегодня имеет дело администрация Дональда Трампа, — пишет агентство. — Финансирование будет осуществляться как за счёт кредитных средств, так и за счёт бюджета ЕС на следующую семилетку. <...> Эта программа станет амбициозным шагом на пути к военной автономии ЕС от США. Необходимость такого шага обусловлена растущей агрессией со стороны России, а также сомнениями в готовности Вашингтона выполнять обязательства по защите союзников по НАТО».

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Китай важнее Литвы

Пентагон пугает союзников по НАТО пересмотром военного присутствия США в Европе ещё с весны. В июне глава военного ведомства США Пит Хегсет объявил, что ревизия войск началась, завершить её в Белом доме планировали к началу декабря. Позже СМИ то сообщали, что Пентагон может вывести из Европы до 25 тысяч солдат, то писали, что «под сокращение» попадут всего пять тысяч военнослужащих в Германии, где сегодня размещены 38 тысяч американцев. Впрочем, как недавно сообщало издание Politico, сроки пересмотра США отложили, потому что изучают предложения европейских стран о создании новых американских баз, а под самим Хегсетом уже долгое время качается кресло.

«Вашингтон вполне может рассматривать вывод значительной части войск из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион, потому что Китай для Штатов сегодня важнее защиты условной Литвы, — заметил в разговоре с aif.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. — А Европа, даже объединив свои ресурсы, никогда не сможет заместить участие США в своей обороне, потому что остаётся в серьёзной промышленной и технологической зависимости от Пентагона. Военно-промышленный комплекс европейских стран — системы противовоздушной обороны, разведка, логистика, средства радиоэлектронной борьбы — десятилетиями подстраивался под американские стандарты, и производственных мощностей для того, чтобы заместить всё это, у ЕС нет».