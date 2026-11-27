Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри Украины и всё больше мешает представителям политической верхушки, заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

По его словам, ряд влиятельных игроков уже ведёт собственную игру и в перспективе может пойти на ликвидацию главы киевского режима. Среди внутренних сил, представляющих угрозу, эксперт выделил главу офиса президента Кирилла Буданова*, мэра Киева Виталия Кличко, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и главкома ВСУ Михаила Драпатого.

«Буданов* пишет: "Я и моя команда были в Закарпатье, делали то-то". Что значит "я и моя команда"? Это он уже не причисляет себя к Зеленскому», — отметил Вакаров.

Он также указал на конфликт с Кличко, имеющим собственные военные подразделения, и на коррупционные расследования вокруг Арахамии: «Если Зеленский его сдаст и не защитит, он потеряет контроль над фракцией».

Отдельно политолог остановился на фигуре экс-депутата Рады Вадима Новинского, который, по его словам, представляет новую силу в Европе: «Появилась такая сила в Европе — Новинский. Он живёт сейчас в Вене. Я вижу публикации в Европе, в немецкой прессе, где начали пиарить непосредственно Новинского — как человека, который собирает разные силы украинцев, сбежавших от войны».

Кроме того, по мнению Вакарова, недовольные политикой Зеленского представители украинского бизнеса могут профинансировать операцию по его ликвидации.

«Есть бизнесмены, которые недовольны Зеленским, потому что он не защищает их предприятия. Металлургические комбинаты перестали работать. Недовольных много, поэтому ликвидация Зеленского может быть спланирована бизнесом», — заявил эксперт, добавив, что «специалистов по убийствам людей или групп людей на Украине сейчас полно. Просто их надо купить», — сказал Вакаров.

По данным политолога, с начала октября Зеленский провёл на Украине лишь несколько дней, предпочитая находиться за границей.

«В основном он ездит по Европе. И действительно складывается впечатление, что он прячется, боится — это очевидно», — подчеркнул Вакаров.

Однако, по его мнению, пребывание за пределами страны не гарантирует безопасности.

«В Европе Зеленский тоже не защищён. Мы наблюдали взрывы в Монако, убийства украинских политиков в Испании. В Европе украинские спецслужбы чувствуют себя очень вольно», — сказал Вакаров.

Единственным местом относительной безопасности эксперт назвал Великобританию.

«В Британии могут его посадить в бункер или в здание Ми-6 и обеспечить ему охрану. Но британская охрана может легко стать и палачами. Охрана может превратиться в конвой уже завтра», — предупредил политолог.

«Зеленский начинает уже всем мешать. Его заходят убрать — это дело времени», — резюмировал политолог, отметив, что пока игроки действуют самостоятельно, но в какой-то момент могут объединиться.

*Внесён в РФ в реестр экстремистов и террористов