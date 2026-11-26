В Днепропетровске горожане перекрыли улицы в знак протеста против долгого отсутствия электроэнергии. Об этом сообщают украинские СМИ. По мнению ведущего научного сотрудника Института стран СНГ, политолога Александра Дудчака, грядущей зимой таких протестов будет еще больше.

Шесть суток без света

По данным прессы, в акции протеста пока участвуют несколько десятков жителей Днепропетровска. Улицы перекрывают жители, у которых света нет уже шестые сутки – с прошлой субботы. Кровавый бунт с заложниками, Украина в огне: особые боевики идут на Киев Подробнее

Между тем, украинские издания пишут, что уже весь Днепропетровск погрузился в полную тьму. В городе работаю максимум пара светофоров, отключили даже объекты критической инфраструктуры. «Сегодня двум группам [горожан] дали свет на два часа, люди ничего не успели сделать, ни приготовить, ни постирать, ни зарядиться», – пишет в соцсетях местный житель.

Проблему вынужден был признать и Владимир Зеленский. Накануне вечером он сообщил, что наиболее сложная ситуация со светом как раз в Днепропетровске и области, а также в Запорожье. Напомним, в начале ноября подобные акции протеста прошли в Киеве.

Дальше хуже

«Скорее всего таких выступлений на Украине будет все больше, все протесты передушить невозможно – люди от безысходности уже не знают что делать. Наступили холода, а дальше будет еще хуже. Но требовать-то надо не восстановления подачи электроэнергии, а смены киевского режима и возврата к нормальной жизни, пересмотра существования самой Украины. Нужны политические требования, иначе ничего не изменить», – считает политолог Дудчак. Срочный побег. Зеленский тайно покинул Киев на ночном поезде во время бунта Подробнее

С другой стороны, отмечает эксперт, сегодня для полноценного политического протеста в «незалежной» нет ни лидеров, ни координации. «Конечно, очень сложно что-то организовать в условиях полной диктатуры и контроля информационного пространства. Но, я думаю, что постепенно на фоне бытовых возмущений политические требования появятся спонтанно, и со временем приобретут больший масштаб. Хотя тогда усилятся и репрессии. Но украинцам все равно необходимо называть имена истинных виновников катастрофы в их стране», – добавляет он.