Владимир Зеленский стремительно теряет контроль над ситуацией внутри страны и всё больше мешает представителям украинской политической верхушки, заявил политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в эксклюзивной беседе с aif.ru. По его мнению, ряд влиятельных игроков уже ведёт собственную игру и в перспективе может пойти на ликвидацию главы киевского режима.

«За последнее время, по моим подсчётам, Зеленский был на Украине три-четыре дня. В самом Киеве, может, и был один день — проездом. Оперативное совещание он мог проводить откуда угодно. В основном он ездит по Европе. И действительно складывается впечатление, что он прячется, боится — это очевидно», — заявил Вакаров.

Среди внутренних сил, которые могут представлять угрозу для Зеленского, политолог выделил главу офиса президента Кирилла Буданова*, мэра Киева Виталия Кличко, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, а также главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Вакаров отметил, что у Буданова* есть собственные общественные организации, штаб и PR-кампания, и он всё чаще дистанцируется от Зеленского.

«Буданов* пишет: «Я и моя команда были в Закарпатье, делали то-то». Что значит «я и моя команда»? Это он уже не причисляет себя к Зеленскому, так выглядит. Ходят упорные слухи, что Зеленский всеми силами хочет избавиться от Буданова*», — отметил эксперт.

Он также указал на конфликт Зеленского с Кличко, который, по его словам, имеет собственные военные подразделения и авторитет в столице.

Кроме того, Вакаров упомянул проблемы главы Арахамии, вокруг которого разворачиваются коррупционные расследования.

«Арахамия — отдельный игрок, и то, что его НАБУ и САП дожимают за коррупцию, за подкуп депутатов, — это факт. Если Зеленский его сдаст и не защитит, он потеряет контроль над фракцией. Верховная Рада просто-напросто не будет подчиняться Зеленскому», — подчеркнул политолог.

Рассказал Вакаров и о конфликте Зеленского с главкомом ВСУ. По словам эксперта, глава киевского режима накануне очень жёстко покритиковал Драпатого, обвинив его в том, что тот не полностью выполняет свою работу и не в полной мере исполняет указы президента.

«Что значит «не полностью»? Нет успехов украинской армии, даже пиарных... То есть все вот эти вещи, которые я называю, свидетельствуют о том, что власть сыплется с самого верху», — заявил Вакаров.

Отдельно Вакаров остановился на фигуре экс-депутата Верховной Рады Вадима Новинского, который, по его словам, представляет собой новую силу в Европе.

«Появилась такая сила в Европе — Новинский. Это экс-депутат Верховной Рады, и он достаточно мощный, у него остался ресурс на Украине. Он живёт сейчас в Вене. Я вижу публикации в Европе, в немецкой прессе и так далее, где начали пиарить непосредственно Новинского — как украинца, как депутата, как политика и как человека, который собирает разные силы украинцев, сбежавших от войны и находящихся на территории ЕС», — заявил эксперт.

По мнению Вакарова, если Новинский пиарится и о нём идёт информация, значит, он вступает в политическую игру.

«Понятно, что это ещё только начало. Да, Новинский не на Украине, он в Европе, но тем не менее связи у него на родине остались», — добавил политолог.

По мнению Вакарова, все эти игроки пока действуют самостоятельно, но в какой-то момент могут объединиться.

«Зеленский начинает уже всем мешать. Его заходят убрать — это дело времени», — резюмировал политолог.

Ранее оставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может организовать провокацию с гибелью американцев, чтобы обвинить в произошедшем Россию и добиться прямого участия Вашингтона в конфликте.

*Внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов