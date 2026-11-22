Вопрос кандидатуры нового посла России в США не поднимался в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и руководителя Белого дома Дональда Трампа во время их встречи в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трёхсторонний саммит состоялся в КНР 19 ноября. В нём также принимал участие председатель Китая Си Цзиньпин. Это первая в истории встреча лидеров России, США и КНР. Мероприятие продолжалось 1,5 часа. По итогам переговоров участники встречи приняли совместную декларацию.

Журналисты поинтересовались у Пескова, говорили ли Путин и Трамп о кандидатуре нового посла.

«Нет, такие детали не обсуждались. (Был) более концептуальный разговор», — ответил представитель Кремля, которого цитирует газета «Ведомости».

Напомним, 11 ноября скончался посол России в США Александр Дарчиев. Ему было 66 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Дарчиев умер в Москве от последствий хронического заболевания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал кончину посла тяжелой потерей для отечественной внешнеполитической службы. По его словам, Дарчиев проявил себя и как глубокий ученый-американист, и как один из наиболее заметных дипломатов.