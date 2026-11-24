Возможность перезагрузки отношений между РФ и ЕС станет ключевым результатом переговоров по Украине, считает спецпосланник главы Белого дома Джаред Кушнер.

По его словам, возобновление взаимодействия между Москвой и Европой – «главный приз» переговоров.

«Возможно, есть способ, чтобы люди смогли жить и вести дела вместе», — заявил спецпосланник президента США в беседе с журналом New York Magazine.

При этом он упомянул о привычке Киева вести переговоры публично, назвав ее контрпродуктивной.

Ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что Вашингтон ведет работу над новыми предложениями по урегулированию украинского конфликта.

В Кремле анонсировали новые трехсторонние переговоры по Украине.