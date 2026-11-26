Участие «семёрки» от Европы в переговорах по Украине не даст результата, пока более оптимальна формула делегатов от России, США и Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Европа согласовала «семерку» для участия в переговорах по Украине. Он отметил, что Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров и тут же «положит на него ноги», России это не надо. Необходимо понять, какую роль она планирует сыграть в урегулировании.

«На мой взгляд, нам пока надо держаться той формулы, которая начала приносить какие-то результаты, то есть, что называется, на троих - мы, США и Украина», — сказал Карасин.

Сенатор добавил, что участие «семерки» в переговорах на данный момент не приведет к результату.

«Наряду с теми пятью кандидатами, что были названы первоначально, появились представители НАТО, еще каких-то структур. Это всё ведёт вникуда», — отметил он.

Ранее представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Европа не была включена в переговоры в Абу-Даби, поскольку российский лидер Владимир Путин «видит много провокационных заявлений и действий со стороны Европы».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа едва ли может претендовать на посредническую роль в урегулировании украинского конфликта. Так он ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия должна пойти на сделку для участия Европы в разрешении кризиса на Украине.