Европа хочет затянуть переговоры по Украине на несколько лет и, вероятно, попытаться обмануть Россию. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Европа согласовала «семерку» для участия в переговорах по Украине. Он отметил, что Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров и тут же «положит на него ноги», России это не надо. Необходимо понять, какую роль она планирует сыграть в урегулировании.

«То, что создала Европа, напоминает не группу по переговорам, а какую-то конференцию для того, чтобы утянуть нас в длительные дискуссии и попытаться обмануть или затянуть переговоры. В общем, это малопрактично», — сказал Карасин.

Сенатор отметил, что переговоры должны быть конкретными и четкими и не должны превращаться в международную конференцию.

«Европа, видимо, хочет растянуть эти переговоры на несколько лет. Это бессмысленная затея. Мы должны держаться той формулы, которая была принята сейчас, которую дал Шэньчжэнь, которая была опробована на высоком дипломатическом уровне, это нужно продолжать», — подчеркнул он.