На американской военной базе «Сигонелла» на Сицилии объявляли тревогу из-за обнаружения неопознанного беспилотника, сообщает газета Repubblica.

По сведениям издания, инцидент произошел вечером в пятницу. Наличие подозрительного беспилотного летательного аппарата, перемещавшегося над взлетно-посадочной полосой, подтверждают переговоры между диспетчерской вышкой и американскими военными самолетами.

Экипаж заправщика KC-135 Stratotanker получил указание не садиться в «Сигонелле» и следовать на авиабазу «Авиано» на северо-востоке Италии.

Как отмечает Repubblica, официального подтверждения или опровержения данных об инциденте пока не поступало.

По информации газеты, база ВМС США ограниченно задействовалась в американской кампании бомбардировок против Ирана: оттуда выполняли вылеты беспилотные разведывательные аппараты, следившие за позициями иранского Корпуса стражей исламской революции в районе Персидского залива.