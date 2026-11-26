Эммануэль Макрон, покидая пост президента Франции и исполняя волю глобалистов, может попытаться добиться выделения Украине крупной финансовой помощи только через институты Евросоюза, а не через французский бюджет, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт объяснил, почему, по его мнению, прямой механизм финансирования для Макрона связан с серьёзными рисками.

«Если он точно хочет сесть в тюрьму, то может и выделить деньги для Украины. А если нет, то он будет добиваться выделения этих денег через институт ЕС, а не через бюджет Франции», — заявил Данилин.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что Брюссель сможет согласовать столь масштабные расходы на Украину.

«Очень сомневаюсь, потому что видел бюджет Евросоюза, и предложения по нему, касающиеся других стран-доноров и стран-реципиентов. И могу сказать, что эти миллионы для Украины — и 45, и 115 — критичны. Они реально критичны для устойчивости бюджета ЕС», — подчеркнул Данилин.

Ранее стало известно о том, что бывший высокопоставленный чиновник из окружения Макрона обвиняется в передаче партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» секретной информации. Данилин предположил, что речь может идти о финансовых махинациях главы Франции.

Напомним, профессор факультета государственного управления МГУ Александр Наумов не исключил, что чрезвычайная ситуация может стать поводом для переноса президентских выборов во Франции. По его мнению, французский президент может прибегнуть к экстраординарным мерам ради сохранения власти.