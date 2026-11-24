Президент Франции Эммануэль Макрон может использовать своих военных, поддерживающих ВСУ, для захвата Одесской и Николаевской областей. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее силовые структуры сообщили, что воюющие в ВСУ французы гибнут, оставшись безымянными. Наемников из Европы в ВСУ стало меньше из-за потерь, писали СМИ.

«Говорить о том, что Франция сокращает свой контингент на Украине, не приходится. Макрон проявляет интерес к последующему захваты Украины. Франция входит в "коалицию желающих", но планирует осуществить вполне определенные военные действия в отношении южной части Украины - Одесской и Николаевской областей. Когда-то на этих территориях уже стояли подразделения французских войск во время интервенции 1918-1919 годов», — сказал Иванников.

Он отметил, что мечта о французской Одессе не покидает Эммануэля Макрона.

«Он попытается сделать всё, чтобы вернуть эти регионы под французский протекторат», — добавил эксперт.