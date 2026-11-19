Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждался вопрос, который касается одного из основателей и бывшего генерального директора американской технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга.

Журналисты спросили главу Белого дома, говорил ли он на эту тему с китайским лидером.

«Мы это не обсуждали», — сказал президент в эфире телеканала Fox News.

Вместе с тем Трамп допустил, что мог ненароком упомянуть об этом, и назвал ситуацию с Хуангом трагедией. Глава Белого дома обратил внимание, что так и не получил информации, подтверждающей, что внебрачные отношения основателя Nvidia, которые спровоцировали его отставку с поста гендиректора, будто бы угрожали национальной безопасности США.

Кроме того, комментируя скандал с предполагаемой любовницей Хуанга, президент отметил, что любую женщину из Китая из-за её красоты могли бы заподозрить в шпионаже.

Напомним, 12 ноября генеральный директор Nvidia ушёл в отставку и покинул совет директоров организации после истории, в рамках которой его заподозрили в близких отношениях с Элис Хуанг. Эта женщина ранее являлась топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed. МИД КНР назвал клеветой утверждения о шпионаже Элис Хуанг в пользу Пекина.