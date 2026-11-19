Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru дала совет тем, кто столкнулся с ревностью и подозрениями в измене. По её словам, главное — не превращать жизнь в слежку, а использовать ревность как повод к ответственному шагу.

«Самое главное — не превращать свою жизнь в слежку. Ревность — это сигнальная лампочка на приборной панели. Она говорит: „Проверь масло“. Она не говорит: „Скорее разбей приборную панель“. Если вы чувствуете холод в отношениях — не бегите проверять телефон. Сядьте и спросите: „Что происходит с нами?“ Иногда честный разговор страшнее, чем измена, но он хотя бы даёт шанс что-то исправить», — отметила Александра Миллер.

По данным ВЦИОМ, 49% россиян считают изменой онлайн-флирт и переписки, а женщины в 4 раза чаще мужчин относят фривольные переписки к измене. При этом измены, по опросам, стали встречаться чаще: если в 2007 году о них сообщали 60% респондентов, то в 2025-м — уже 74%.

Тема ревности и измен особенно остро обсуждается в последние дни — после скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга, покинувшего свой пост из-за внебрачных связей.