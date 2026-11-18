Скандал вокруг отставки Дженсена Хуанга с поста генерального директора компании по производству чипов Nvidia обрастает новыми подробностями.

Пока организация, которую обогатил бум нейросетей, официально заявляет, что не рассматривает возвращение основателя, внутри совета директоров, по данным источников, зреет недовольство.

Часть членов правления настаивает на том, чтобы вернуть Хуанга, несмотря на расследование о связях с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Тайные переговоры и раскол в совете

По информации издания Semafor, ссылающегося на источники, Хуанг уже встречался с рядом руководителей технологических компаний и обсуждал возможность своего возвращения как минимум с одним членом совета.

Пока совет директоров пытается определиться с будущим компании, стали известны имена возможных преемников Хуанга. На замену рассматривались кандидатуры гендиректора ARM Рене Хааса и гендиректора Marvell Мэтта Мерфи.

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По словам одного из источников, Хаас обсуждал возможность занять эту должность с некоторыми директорами Nvidia. Однако, как сообщается, его беспокоило, как это будет выглядеть на фоне призывов вернуть Хуанга на пост генерального директора. В итоге временным руководителем Nvidia стала финансовый директор Колетт Кресс.

Хроника падения: от измены до Конгресса

Напомним, что 12 ноября 2026 года Дженсен Хуанг покинул посты президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia. Формальным поводом стало расследование предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. Речь идет об Элис Хуанг (Хуан Лэ), топ-менеджере сингапурской компании Megaspeed.

Американские спецслужбы подозревают ее в работе на разведку Китая и незаконном ввозе чипов Nvidia в КНР. Позже стало известно о втором романе — с вице-президентом самой Nvidia Кимберли Пауэлл.

Хуанг публично признал супружескую измену, однако окончательной причиной увольнения называют его «публичную ложь» руководству компании о характере этих связей. 8 ноября Хуанг признался в измене жене в письме сотрудникам, а уже 9 ноября совет директоров начал независимое расследование. За несколько дней кризиса капитализация компании сократилась примерно на 600 млрд долларов.

Дженсен Хуанг. Фото: Commons.wikimedia.org/ Anderseidesvik

Мнение эксперта: измена как инструмент

Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru объяснила, что толкнуло сооснователя Nvidia на измену, назвав две причины: трещину, которая уже была в отношениях, и превращение личного в инструмент.

«Ко мне часто приходят клиенты с этой темой. И каждый раз я повторяю: измена — это не про „просто случилось“. Это всегда про трещину, которая уже была. В случае с Хуангом мы видим классическую ловушку, где личное стало инструментом. Но в обычной жизни всё прозаичнее», — отметила Миллер.

По ее словам, проблему главы Nvidia нельзя назвать типичным случаем. Избежать крупного скандала было практически невозможно.

«После измены „как прежде“ — уже не будет. Если человек не готов к долгой, кропотливой работе над доверием (а это годы), то лучше отпустить. В случае с Хуангом, боюсь, там не только семейная драма, но и вопрос национальной безопасности, что уж точно не способствует „семейной терапии“», — добавила эксперт.

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Национальная безопасность и слушания в Конгрессе

Скандал действительно далеко вышел за пределы корпоративной этики и стал вопросом национальной безопасности.

Хуанга вызвали для дачи показаний перед тремя комитетами Палаты представителей — по разведке, иностранным делам и спецкомитету по Китаю.

Закрытый допрос назначен уже на 1 декабря. В случае неявки ему грозит принудительный вызов через повестку. Кроме того, глава банковского комитета Сената потребовал допросить не только Хуанга, но и министра торговли США Говарда Лютника. Законодателей интересует, не была ли поставлена под угрозу национальная безопасность США и как администрация оценивала риски при экспорте чипов в Китай.

Параллельно Министерство юстиции США расследует, не пыталась ли организация, связанная с Элис Хуанг, наладить контрабандные поставки оборудования для ИИ (в частности Supermicro) в Китай. Это может привести к ужесточению экспортного контроля и повышению уровня проверок для азиатских покупателей американских чипов. Сама Nvidia объявила о создании комитета по надзору в сфере национальной безопасности и экспортного контроля.

Фото: Wikimedia Commons/ Coolcaesar

Общественная кампания за возвращение

Несмотря на позицию совета директоров и давление Конгресса, в обществе сформировалась кампания за возвращение Хуанга. Влиятельные фигуры, включая Илона Маска и главу Epic Games Тима Суини, а также более 7,5 тыс. сотрудников и партнеров подписали петицию с требованием вернуть основателя.

Сам Хуанг заявил, что готов вернуться, если совет директоров сочтет это отвечающим интересам компании. Однако, учитывая масштаб скандала и предстоящие слушания в Конгрессе, вопрос о возвращении остается открытым.