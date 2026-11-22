Демократическая партия США завоевала не менее 258 мест в палате представителей, показав лучший результат на всеобщих выборах за последние десятилетия. Как сообщает Associated Press, столь значительного успеха демократы не добивались с 1992 года.

Партия достигла этой отметки после победы Чака Хаббарда над действующей конгрессвумен-республиканкой Вирджинией Фокс в Северной Каролине. Этот результат позволил демократам укрепить преимущество по числу полученных мандатов.

Республиканская партия, согласно предварительным итогам, обеспечила себе как минимум 173 места в нижней палате Конгресса. Таким образом, разрыв между двумя политическими силами оказался значительным, а результат демократов стал одним из наиболее заметных за несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что демократы в Сенате США могут сменить своего лидера впервые с 2017 года.