Иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways решила продать самолет Boeing 747-SP, которым при жизни пользовался бывший президент страны Саддам Хусейн. Как сообщает агентство Ammon News со ссылкой на перевозчика, стоимость воздушного судна установлена на уровне 900 тысяч долларов.

Нынешняя цена значительно превышает сумму, за которую самолет пытались реализовать в 2023 году. Тогда его оценивали в 494 тысячи долларов, однако сделка не состоялась. По данным авиакомпании, лайнер уже около 35 лет находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе. За это время Ираку так и не удалось вернуть воздушное судно.

На этот раз Iraqi Airways намерена продать самолет напрямую, отказавшись от аукциона из-за неудачного опыта предыдущих торгов. При этом покупателю запретят использовать лайнер в политических целях или для прославления каких-либо конкретных лиц.

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