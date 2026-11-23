Врачи выявили у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару острую кишечную непроходимость, сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на медицинский бюллетень клиники в столице этой страны.

В указанное учреждение экс-глава государства был ранее госпитализирован. В документах клиники сказано, что пациент продолжает лечение в отделении интенсивной терапии. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Болсонару была назначена медикаментозная терапия. Он соблюдает режим голодания. Сроки выписки экс-президента пока не определены.

Напомним, о госпитализации Болсонару стало известно 20 ноября. Он пожаловался на сильные боли в животе. 22 ноября супруга бывшего главы государства Мишель Болсонару сообщила, что он впервые за несколько дней провел ночь без болей. Ему также удалось немного прогуляться.

Болсонару отбывает наказание в виде домашнего ареста по делу о попытке государственного переворота. В марте Жаира Болсонару также доставляли в больницу, где ему диагностировали пневмонию.