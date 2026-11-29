Армия России в ночь на 29 ноября поразила ряд объектов на Украине, которые использовались в целях ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, удары наносились при помощи беспилотников.
Так, в Кременчуге Полтавской области российские военные поразили здания табачной фабрики «JTI Ukraine», в которых производились боеприпасы.
Под удар попал также логистический центр «Мирс» в Одессе. Здесь, по данным Минобороны, хранились и распределялись грузы военного назначения.
В Шостке Сумской области целью Вооруженных сил России стал склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а в Запорожье — автожелезнодорожный мост «Преображенского».
Кроме того, в Черном море около Одессы беспилотники поразили сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве был поражен «Южный мост».