Вооруженные силы России ночью 29 ноября нанесли удар по мосту в Запорожье, сообщает Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что армия использовала беспилотники для поражения автожелезнодорожного моста «Преображенского» через Днепр. Этот объект использовался для перевозки грузов в Донбасс для нужд ВСУ.
Ранее российские военнослужащие поразили вантовый мост в районе Запорожья, а также сообщалось об ударе по мосту «Южный» в Киеве. Оба этих объекта тоже использовались для транзитных перевозок военных грузов.
Накануне также стало известно об ударе по объектам в Одесской области. Благодаря действиям армии России были поражены резервуар с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для ВСУ, а также сухогруз в акватории Черного моря, доставлявший на Украину грузы военного назначения.