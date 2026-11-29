Вооруженные силы России ночью 29 ноября нанесли удар по мосту в Запорожье, сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что армия использовала беспилотники для поражения автожелезнодорожного моста «Преображенского» через Днепр. Этот объект использовался для перевозки грузов в Донбасс для нужд ВСУ.

Ранее российские военнослужащие поразили вантовый мост в районе Запорожья, а также сообщалось об ударе по мосту «Южный» в Киеве. Оба этих объекта тоже использовались для транзитных перевозок военных грузов.