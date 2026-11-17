Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

При этом белорусский лидер отметил, что переговорный процесс фактически вернулся к началу из-за действий европейских стран и Киева. По его словам, сторонам приходится заново обсуждать прежние вопросы и искать точки соприкосновения.

Лукашенко также призвал продолжать переговоры, в том числе с помощью гуманитарных инициатив.

«Опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными — надо дальше, дальше идти. И хорошо, что европейцы участвуют в этих переговорах», — рассказал глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страны Европы сорвали процесс урегулирования украинского конфликта, который находился на стадии финальных договоренностей после саммита в Анкоридже.