Европа, продолжая строить планы по финансированию Украины, концентрируется не на той цели, на которой нужно, — такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его мнению, Европе следует сосредоточиться на финансировании восстановления Украины, а не на затягивании конфликта. Об этом Дмитриев написал в соцсети, комментируя очередные планы Брюсселя по поддержке киевского режима, озвученные изданием Bloomberg.

Речь идет о публикации, в которой приводятся заявления еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. Тот сообщил, что Брюссель намерен добиваться того, чтобы все 27 стран-членов ЕС поддержали выделение нового кредита Украине.