Российской стороне необходимо четко понимать, действительно ли европейские государства заинтересованы в поиске путей урегулирования конфликта на Украине по аналогии с тем, как действуют Соединенные Штаты. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о роли европейских столиц в переговорном процессе обострился на фоне подготовки предстоящей в Китае трехсторонней встречи лидеров России, США и КНР на полях саммита АТЭС.

Как ранее писало издание Politico со ссылкой на источники, среди чиновников Евросоюза усилилась тревога из-за того, что контуры будущей европейской безопасности и планы Вашингтона по Украине могут быть определены без участия Брюсселя.

После того как предыдущий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и США в Абу-Даби прошел без европейских делегаций, в Европе начали продвигать идею подключения к следующему этапу в формате E5+ЕС. Однако в Москве к такому расширению подходят сдержанно: Дмитрий Песков и ранее подчеркивал, что перед согласованием формата участия европейцев России нужно убедиться, что их линия способна реально помочь мирному процессу.

Скепсис российской стороны подкрепляется недавними заявлениями руководства МИД РФ. Накануне, 17 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам 21-го Восточноазиатского саммита обвинил европейские государства в срыве мирных наработок в Анкоридже.